"Краснодар" с Шатовым уступил венгерскому "Видеотону"
Сегодня в контрольном матче "Краснодар" минимально уступил венгерскому "Видеотону". Отметим, что второй тайм полностью в игре отыграл новичок "быков" Олег Шатов.
"Краснодар" - "Видеотон" - 0:1
Гол: Стопира, 22 - 0:1.
"Краснодар" (стартовый состав): Адамов, Мартынович, Татаев, Янбаев, Рамирес, Жигулев, Каборе, Жоаозиньо, Воробьев, Бутенко, Иван.
Напомним, Шатов определился с игровым номером в "Краснодаре". | soccernews.ru
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