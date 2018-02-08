"Краснодар" с Шатовым уступил венгерскому "Видеотону"

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"Краснодар" с Шатовым уступил венгерскому "Видеотону"Сегодня в контрольном матче "Краснодар" минимально уступил венгерскому "Видеотону". Отметим, что второй тайм полностью в игре отыграл новичок "быков" Олег Шатов.

"Краснодар" - "Видеотон" - 0:1

Гол: Стопира, 22 - 0:1.

"Краснодар" (стартовый состав): Адамов, Мартынович, Татаев, Янбаев, Рамирес, Жигулев, Каборе, Жоаозиньо, Воробьев, Бутенко, Иван.

Напомним, Шатов определился с игровым номером в "Краснодаре". | soccernews.ru

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