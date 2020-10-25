"Краснодар" сделал громкое заявление касательно судейства в матче против "Спартака"
Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг заявил, что "Спартак" одержал победу благодаря судьям.
"Обычно, когда мы видим ошибку арбитра в нашем матче, мы подаем жалобу и никак ее не комментируем. Однако сегодня, после слов "Спартака", что "ребята сделали красиво" мы обязаны сделать заявление.
"Красиво сделали ребята" Владислав Безбородов и Кирилл Левников. Победу "Спартаку" принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу "Спартака" в минувшей игре.
Почему мы уверены, что засчитанный первый гол "Спартака" и отмененный второй гол "Краснодара" не ошибки, а предвзятые решения? Потому что, по нашему мнению, оба эти момента по сути своей одинаковы. Оба момента одинаковы, но арбитр оценил их диаметрально противоположным образом. В первом случае гол засчитан, во втором - отменен. И оба эти решения оказали влияние на окончательный результат!
"Спартак" из-за одного момента в матче против "Сочи" грозился сняться с чемпионата. Во вчерашней игре таких моментов было два, и тишина! Можем лишь признать, что "Спартак" добился того, чего хотел. Их судят так, как они этого хотели. Победу вам принесли арбитры. Санкции… ну, господин Безбородов - он непотопляем, он же не Василий Казарцев.
И в конце еще раз хотел был повторить: "Спартак", вы не сделали "красиво". Вам эту победу "на блюдечке" принесли Безбородов и Левников", - заявил Хашиг.
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