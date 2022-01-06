"Краснодар" сделал предложение экс-тренеру "Лейпцига"

Фото: инстаграм "Лейпцига"/Автор неизвестен

"Краснодар" провел первый раунд переговоров с экс-наставником "РБ Лейпцига" Джесси Маршем по поводу назначения на пост главного тренера команды, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на немецкий источник, близкий к тренеру.

"Руководство клуба переговорило с Маршем. Ответа тренер еще не дал", – сказал источник.

В декабре прошлого года Марш был уволен из "Лейпцига". "Краснодар" вчера объявил об увольнении Виктора Гончаренко и его штаба.

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