"Краснодар" сделал предложение об аренде нападающего "Бордо"

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"Краснодар" сделал предложение об аренде нападающего "Бордо"

"Краснодар" работает над трансфером форварда "Бордо" Франсуа Камано, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, "быки" хотят арендовать 23-летнего футболиста с опцией последующего выкупа за 8 миллионов евро.

Известно, что российский клуб уже сделал французским коллегам соответствующее предложение.

Гвинейский нападающий выступает за "Бордо" с июля 2016 года, сыграл 138 матчей, забил 30 голов и сделал 14 ассистов.

Рыночная стоимость Камано оценивается порталом Transfermarkt в 12 миллионов евро.

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