"Краснодар" сделал предложение по бельгийскому защитнику

"Краснодар" сделал предложение по защитнику "Шарлеруа" Дориану Дессоле, сообщают российские СМИ.

"Быки" готовы заплатить за 25-летнего бельгийца три с половиной миллиона евро.

Самому Дессоле "Краснодар" предлагает контракт до лета 2021 года.

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