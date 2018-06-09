"Краснодар" сделал предложение по бельгийскому защитнику

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"Краснодар" сделал предложение по бельгийскому защитнику

"Краснодар" сделал предложение по защитнику "Шарлеруа" Дориану Дессоле, сообщают российские СМИ.

"Быки" готовы заплатить за 25-летнего бельгийца три с половиной миллиона евро. 

Самому Дессоле "Краснодар" предлагает контракт до лета 2021 года. 

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