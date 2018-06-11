"Краснодар" сделал предложение по Кинтеро

"Краснодар" сделал предложение по полузащитнику "Ривер Плейт" Хуану Кинтеро, сообщает AS.

По сведениям издания, "быки" готовы заплатить за 25-летнего футболиста четыре миллиона евро.

Напомним, что трансфер Кинтеро принадлежит "Порту", а за "Ривер Плейт" он играет на правах аренды.

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