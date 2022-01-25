"Краснодар" сделал предложение по защитнику "Фиорентины"

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"Краснодар" сделал предложение по защитнику "Фиорентины"

Фото твиттер Transfers24hr

Стало известно, какой клуб РПЛ претендует на центрального защитника "Фиорентины" Игора дос Сантоса.

По информации Viola News, 23-летний футболист заинтересовал "Краснодар".

"Быки" уже сделали предложение о трансфере бразильца, однако "фиалки" не спешат отпускать игрока из-за проблем с поиском замены для него.

В текущем сезоне Игор сыграл за "Фиорентину" 17 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 5 миллионов евро.

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