"Краснодар" сенсационно обыграл "Порту" и вышел в плей-офф раунд Лиги Чемпионов

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"Краснодар" сенсационно обыграл "Порту" и вышел в плей-офф раунд Лиги Чемпионов

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Краснодар" на выезде обыграл "Порту" и вышел в плей-офф раунд. Победу российскому клубу принесли дубль Магомеда-Шапи Сулейманова и гол Триндаде де Вильены. У "Порту" отличились Зе Луиш и Луис Диас.

В следующем раунде "Краснодар" сыграет с греческим "Олимпиакосом".

"Порту" Португалия – "Краснодар" Россия - 2:3 (0:3) - первый матч - 0:1
Голы: де Вильена, 3 - 0:1, Сулейманов, 12 - 0:2, Сулейманов, 34 - 0:3, Зе Луиш, 57 - 1:3, Диас, 73 - 2:3

"Порту": Марчесин, Теллес, Маркано, Пепе, Саравия (Зе Луиш, 38), Накадзима, Сержиу Оливейра (Урибе, 49), Корона, Диас, Марега, Данилу Перейра.

"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Петров, Мартынович, Спайич, Кабелла, де Вильена, Вандерсон, Камболов, Сулейманов (Фьолусон, 65), Берг (Игнатьев, 73)

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