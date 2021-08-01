"Краснодар" сенсационно проиграл "Химкам"

Теги краснодархимки

"Краснодар" сенсационно проиграл "Химкам"

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на своем поле проиграл подмосковным "Химкам" со счетом 0:1.

На 15-й минуте полузащитник "быков" Виктор Классон не реализовал пенальти, а в середине второго тайма победный гол забил Илья Кухарчук.

"Краснодар" – "Химки" - 0:1 (0:0)
Гол: Кухарчук, 63 - 0:1

"Краснодар": Сафонов, Панталеао, Петров (Стоцкий, 86), Сорокин, Классон (Сулейманов, 76), Газинский (Кордоба, 58), Черников, Кабелла, Ионов (Ильин, 76), Сперцян, Вильена.

"Химки": Лантратов, Тихий, Набиуллин, Филин, Дагерстол, Кухарчук, Сабович (Трошечкин, 72), Идову, Глушаков, Стоинович, Себаи.

Не пропустите: Крыховяк перешел в "Краснодар". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" теряет Рацикого

"Зенит" теряет Рацикого

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов