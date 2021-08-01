"Краснодар" сенсационно проиграл "Химкам"
В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на своем поле проиграл подмосковным "Химкам" со счетом 0:1.
На 15-й минуте полузащитник "быков" Виктор Классон не реализовал пенальти, а в середине второго тайма победный гол забил Илья Кухарчук.
"Краснодар" – "Химки" - 0:1 (0:0)
Гол: Кухарчук, 63 - 0:1
"Краснодар": Сафонов, Панталеао, Петров (Стоцкий, 86), Сорокин, Классон (Сулейманов, 76), Газинский (Кордоба, 58), Черников, Кабелла, Ионов (Ильин, 76), Сперцян, Вильена.
"Химки": Лантратов, Тихий, Набиуллин, Филин, Дагерстол, Кухарчук, Сабович (Трошечкин, 72), Идову, Глушаков, Стоинович, Себаи.
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