"Краснодар" сенсационно проиграл "Уралу"

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"Краснодар" сенсационно проиграл "Уралу"

В рамках 4-го тура РПЛ "Урал" на своём поле нанёс поражение "Краснодару".

Команда из Екатеринбурга одержала минимальную победу благодаря голу Вячеслава Подберезкина на 3-й минуте.

С 54-й минуты "быки" играли вдесятером после удаления Кайо.

"Урал" - "Краснодар" - 1:0

Гол: Подберезкин, 3 - 1:0.

"Урал": Помазун, Рыков, Кулаков, Герасимов, Калинин, Аугустыняк, Подберезкин (Ефремов, 55), Мишкич (Емельянов, 84), Егорычев, Бикфалви, Панюков (Караев, 73).

"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Смольников (Петров, 60), Рамирес, Кайо, Уткин (Сорокин, 60), Ольссон (Мацукатов, 73), Газинский, Сулейманов (Вильена, 46), Берг, Кутовой (Классон, 46).

Удаление: Кайо (54).

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