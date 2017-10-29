"Краснодар" – "СКА-Хабаровск" - 4:1 (видео)

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"Краснодар" – "СКА-Хабаровск" - 4:1 (видео)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 15-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "СКА-Хабаровск" (4:1).

Видео: "Краснодар" – "СКА-Хабаровск"

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2 Зенит Санкт-Петербург 15 29
3 ЦСКА Москва 15 25
4 Краснодар 15 24
5 Урал 15 23
6 Спартак Москва 15 22
7 Арсенал Тула 15 20
8 Рубин 14 18
9 Ростов 15 18
10 Уфа 14 18
11 Тосно 15 17
12 Ахмат 14 17
13 Амкар 15 17
14 Динамо Москва 15 14
15 СКА Хабаровск 15 12
16 Анжи 14 12
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