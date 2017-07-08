"Краснодар" - "Славия" - 1:1 (обзор)

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"Краснодар" - "Славия" - 1:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор товарищеского матча между "Краснодаром" и "Славией" (1:1).

Видео: "Краснодар" - "Славия".

Не пропустите: Товарищеские матчи. "Краснодар" сыграл вничью со "Славией", "Ростов" обыграл "Брондбю". | http://soccernews.ru

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