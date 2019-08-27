"Краснодар" снова проиграл "Олимпиакосу" и вылетел из Лиги Чемпионов

1 Теги краснодаролимпиакос пирей

"Краснодар" снова проиграл "Олимпиакосу" и вылетел из Лиги Чемпионов

Завершился ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов между "Краснодаром" и "Олимпиакосом".

"Быки" на своём поле потерпели поражение со счётом 1:2 и вылетели в Лигу Европы. 

Российской команде на 10-й минуте удалось выйти вперёд благодаря голу Даниила Уткина, однако греки ответили на это дублем Юссефа Эль-Араби, таким образом выиграв оба поединка в противостоянии.

"Краснодар" (Россия) – "Олимпиакос" (Греция) - 1:2

Голы: Уткин, 10 - 1:0, Эль-Араби, 11 - 1:1, Эль-Араби, 47 - 1:2.

"Краснодар": Крицюк, Фьолусон, Спайич, Петров (Скопинцев, 56), Стоцкий, Ольссон, Уткин (Игнатьев, 67), Вандерсон, Вильена, Сулейманов (Намли, 32), Берг.

"Олимпиакос": Жозе Са, Мерья, Эльабделлауи, Рубен Семеду (Сиссе, 65), Цимикас, Поденсе (Камара, 84), Вальбуэна, Масурас, Гильерме, Бухалакис, Эль-Араби (Судани, 73).

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Как показала игра, поражение 0-4 в первом матче было отнюдь не случайным. Сегодня греки тоже вполне могли 3-4 закатить.

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