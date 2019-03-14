"Краснодар" снова теряет Ари

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"Краснодар" снова теряет Ари

Форвард "Краснодара" Ари вынужден был покинуть поле в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы против "Валенсии".

Бразилец получил повреждение и на 30-й минуте его заменил Дмитрий Стоцкий. Первый матч завершился победой "летучих мышей"  со счетом 2:1.

Напомним, что Ари в начале марта только восстановился от повреждения, из-за которого не появлялся на поле с декабря.

В этом сезоне на счету 33-летнего игрока девять забитых мячей и пять ассистов в 18 играх.

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