"Краснодар" снял фильм о дебютном выступлении команды в Лиге Чемпионов

Анонсирована премьера фильма "Краснодар". От игры к игре", который повествует об участии "быков" в Лиге Чемпионов.

"Путь к мечте никогда не бывает простым. Пришло время узнать, каким он бывает на самом деле", - написала пресс-служба клуба, опубликовав трейлер кинокартины.

Напомним, что "Краснодар" в этом сезоне впервые в истории сыграл в групповом этапе ЛЧ.

Соперниками российской команды были "Челси", "Севилья" и "Ренн". Краснодарцы набрали 5 очков и финишировали на третьем месте в квартете.

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