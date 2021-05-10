"Краснодар" снял фильм о дебютном выступлении команды в Лиге Чемпионов

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"Краснодар" снял фильм о дебютном выступлении команды в Лиге Чемпионов

Анонсирована премьера фильма "Краснодар". От игры к игре", который повествует об участии "быков" в Лиге Чемпионов.

"Путь к мечте никогда не бывает простым. Пришло время узнать, каким он бывает на самом деле", - написала пресс-служба клуба, опубликовав трейлер кинокартины.

Напомним, что "Краснодар" в этом сезоне впервые в истории сыграл в групповом этапе ЛЧ.

Соперниками российской команды были "Челси", "Севилья" и "Ренн". Краснодарцы набрали 5 очков и финишировали на третьем месте в квартете. 

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