"Краснодар" согласовал контракт с нападающим "Альмерии"

Фото: инстаграм "Альмерии"/Автор неизвестен

Как сообщает Foot Mercato, форвард "Альмерии" Садик Умар может перейти в клуб российской премьер-лиги.

По информации источника, "Краснодар" согласовал с нападающим контракт на 4 сезона с окладом в размере двух миллионов евро в год.

Отмечается, что "Альмерия" и "Краснодар" уже обговаривают детали сделки.

Как сообщалось ранее, испанский клуб оценивает футболиста в 30 миллионов евро, а его отступные составляют 60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Садик Умар забил 20 голов в Сегунде, по итогам сезона.и занял третье место в списке лучших бомбардиров.

Также не пропустите: Агент Дриусси высказался о будущем игрока. | http://soccernews.ru