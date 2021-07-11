"Краснодар" согласовал контракт с нападающим "Альмерии"
Фото: инстаграм "Альмерии"/Автор неизвестен
Как сообщает Foot Mercato, форвард "Альмерии" Садик Умар может перейти в клуб российской премьер-лиги.
По информации источника, "Краснодар" согласовал с нападающим контракт на 4 сезона с окладом в размере двух миллионов евро в год.
Отмечается, что "Альмерия" и "Краснодар" уже обговаривают детали сделки.
Как сообщалось ранее, испанский клуб оценивает футболиста в 30 миллионов евро, а его отступные составляют 60 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Садик Умар забил 20 голов в Сегунде, по итогам сезона.и занял третье место в списке лучших бомбардиров.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Кадис
|33
|60
|2
|Реал Сарагоса
|33
|58
|3
|Альмерия
|33
|53
|4
|Уэска
|33
|53
|5
|Жирона
|33
|49
|6
|Мирандес
|33
|48
|7
|Эльче
|33
|47
|8
|Райо Вальекано
|33
|47
|9
|Спортинг Хихон
|33
|45
|10
|Алькоркон
|33
|44
|11
|Понферрадина
|33
|44
|12
|Фуэнлабрада
|33
|42
|13
|Лас Пальмас
|33
|42
|14
|Тенерифе
|33
|40
|15
|Малага
|33
|39
|16
|Нумансия
|33
|38
|17
|Альбасете
|33
|38
|18
|Луго
|33
|37
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|33
|37
|20
|Реал Овьедо
|33
|37
|21
|Эстремадура УД
|33
|32
|22
|Расинг Сантандер
|33
|29