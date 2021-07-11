"Краснодар" согласовал контракт с нападающим "Альмерии"

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"Краснодар" согласовал контракт с нападающим "Альмерии"Фото: инстаграм "Альмерии"/Автор неизвестен

Как сообщает Foot Mercato, форвард "Альмерии" Садик Умар может перейти в клуб российской премьер-лиги.

По информации источника, "Краснодар" согласовал с нападающим контракт на 4 сезона с окладом в размере двух миллионов евро в год.

Отмечается, что "Альмерия" и "Краснодар" уже обговаривают детали сделки.

Как сообщалось ранее, испанский клуб оценивает футболиста в 30 миллионов евро, а его отступные составляют 60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Садик Умар забил 20 голов в Сегунде,  по итогам сезона.и занял третье место в списке лучших бомбардиров.

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