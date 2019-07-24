"Краснодар" согласовал переход Кабелла

"Краснодар" в ближайшее время усилится полузащитником "Сент-Этьена" Реми Кабелла, сообщает Yahoo Sports.

По информации источника, клубы договорились о трансфере 29-летнего футболиста. Вскоре о сделке будет объявлено официально.

Ранее стало известно, что "быки" предложили за французского хавбека более 10 миллионов евро.

Кабелла выступал за "Сент-Этьен" с 2017 года, сыграл 64 матча, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.

Рыночная стоимость игрока - 14 миллионов евро.

Не пропустите: Ари высказался об итогах жеребьёвки квалификации ЛЧ для "Краснодара". | http://soccernews.ru