"Краснодар" согласовал трансфер форварда из Бундеслиги

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"Краснодар" согласовал трансфер форварда из Бундеслиги

Фото: инстаграм Джона Кордобы/Автор неизвестен

"Краснодар" договорился о переходе колумбийского нападающего берлинской "Герты" Джона Кордобы, сообщается на официальном сайте российского клуба.

В ближайшие дни Кордоба прилетит в Краснодар, чтобы пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, то форвард подпишет контракт с "быками".

28-летний Кордоба в прошлом сезоне провел за "Герту" 21 матч во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: "Краснодар" переключился на другого нападающего "Фламенго". | http://soccernews.ru
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