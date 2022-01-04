"Краснодар" согласовал трансфер парагвайского защитника Алонсо

Фото инстаграм Жуниора Алонсо

Центральный защитник "Атлетико Минейро" Хуниор Алонсо, скорее всего, продолжит карьеру в "Краснодаре".

По информации "СЭ", условия трансфера уже согласованы - "быки" заплатят за игрока 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Краснодар" предложил парагвайцу контракт до 2025 года с зарплатой 2 миллиона евро за сезон.

Алонсо выступает за "Атлетико Минейро" с лета 2020 года, сыграл 88 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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