"Краснодар" согласовал трансфер Стоцкого

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"Краснодар" согласовал трансфер Стоцкого

"Краснодар" согласовал трансфер полузащитника "Уфы" Дмитрия Стоцкого, сообщают российские СМИ.

Клубы договорились о переходе 28-летнего футболиста и вскоре объявят об этом официально.

Ранее стало известно, что сумма сделки составит два миллиона евро.

В этом сезоне Стоцкий сыграл за "Уфу" 29 матчей, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. | http://soccernews.ru

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