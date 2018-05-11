"Краснодар" согласовал трансфер Стоцкого

"Краснодар" согласовал трансфер полузащитника "Уфы" Дмитрия Стоцкого, сообщают российские СМИ.

Клубы договорились о переходе 28-летнего футболиста и вскоре объявят об этом официально.

Ранее стало известно, что сумма сделки составит два миллиона евро.

В этом сезоне Стоцкий сыграл за "Уфу" 29 матчей, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. | http://soccernews.ru