"Краснодар" сообщил о расторжении контракта с защитником Грицаенко

Центральный защитник Алексей Грицаенко покинул "Краснодар". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

"ФК "Краснодар" благодарит Алексея Грицаенко за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!" - сообщает пресс-служба.

Грицаенко выступал в "Краснодаре" с 2017 года. Всего в клубе футболист провел 11 матчей и забил 1 гол.

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