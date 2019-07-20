"Краснодар" совершил фантастический камбэк в гостевом матче РПЛ с "Уфой"

В рамках второго тура РПЛ "Краснодар" на выезде добыл волевую победу над "Уфой" со счётом 3:2.

К перерыву хозяева поля вели в два мяча, однако во второй тайме "быки" проявили характер и трижды поразили ворота соперника.

"Уфа" – "Краснодар" - 2:3

Голы: Карп, 28 - 1:0, Табидзе, 40 - 2:0, Намли, 49 - 2:1, Вильена, 73 - 2:2, Табидзе, 87 (автогол) - 2:3.

"Уфа": Чернов, Йокич, Табидзе, Пуцко, Сухов, Алиев, Фомин, Карп (Засеев, 84), Тилль (Кротов, 84), Козлов (Сысуев, 72), Игбоун.

"Краснодар": Сафонов, Петров, Рамирес, Спайич, Мартынович, Вильена (Фьолусон, 90), Камболов, Намли (Сулейманов, 70), Ольссон (Игнатьев, 66), Вандерсон, Ари.

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