"Краснодар" - "Спартак" - 1:4 (обзор)

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"Краснодар" - "Спартак" - 1:4 (обзор)

Предлагаем вашему вниманию обзор центрального матча 17 тура российской Премьер-Лиги, в котором действующий чемпион страны "Спартак" в гостях разгромил крепкий "Краснодар".

ВИДЕО: "Краснодар" - "Спартак" - 1:4

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Команда М О
1 Локомотив Москва 17 36
2 Зенит Санкт-Петербург 16 30
3 ЦСКА Москва 17 29
4 Спартак Москва 17 28
5 Краснодар 17 27
6 Уфа 17 24
7 Урал 17 24
8 Арсенал Тула 17 24
9 Ахмат 17 22
10 Рубин 17 20
11 Ростов 16 18
12 Амкар 16 17
13 Тосно 16 17
14 Динамо Москва 17 16
15 Анжи 17 16
16 СКА Хабаровск 17 12
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