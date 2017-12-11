"Краснодар" сразится с "Реалом", "Спартак" - с "Интером" и другие пары плей-офф Юношеской Лиги УЕФА

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"Краснодар" сразится с "Реалом", "Спартак" - с "Интером" и другие пары плей-офф Юношеской Лиги УЕФА

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Юношеской Лиги УЕФА. Стоит отметить, что "Спартаку" в соперники достался миланский "Интер", а "Краснодару" - мадридский "Реал".

"Мольде" (Норвегия) - "Монако" (Франция)
"Интер" (Италия) - "Спартак" (Россия)
"Аякс" (Голландия) - ПСЖ (Франция)
"Зальцбург" (Австрия) - "Спортинг" (Португалия)
"Бродарац" (Сербия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Нитра" (Словакия) - "Фейеноорд" (Голландия)
"Железничар" (Босния) - "Атлетико" (Испания)
"Краснодар" (Россия) - "Реал" (Испания)

Напомним, что раунд плей-офф состоит из одной игры. Матчи пройдут 6 и 7 февраля.

Не пропустите результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы. | http://soccernews.ru

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