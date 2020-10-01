"Краснодар" станет седьмым клубом из России в групповом этапе Лиги Чемпионов

"Краснодар" впервые в истории пробился в групповой этап Лиги Чемпионов благодаря двум победам над ПАОКом в квалификации турнира.

"Быки" станут седьмой командой из России, которая примет участие в основной сетке главного еврокубка.

Ранее в ЛЧ играли следующие представители РПЛ - "Зенит", ЦСКА, "Локомотив", "Спартак", "Рубин" и "Ростов".

Напомним, что своих соперников по групповому этапу ЛЧ "Краснодар" узнает сегодня в ходе жеребьёвки, запланированной на 18:00 мск.

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