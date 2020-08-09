"Краснодар" стартовал в РПЛ с разгромной победы

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"Краснодар" стартовал в РПЛ с разгромной победы

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на выезде разгромил "Уфу" по счетом 3:0. Победу "быками" принес дубль Реми Кабелла и гол Маркуса Берга.

Во 2-м туре "Краснодар" в гостях сыграет с московским "Локомотивом" (15 августа).

"Уфа" – "Краснодар" - 0:3 (0:0)
Голы: Кабелла, 53 - 0:1, Кабелла, 63 - 0:2, Берг, 65 - 0:3

"Уфа": Беленов, Табидзе, Никитин, Йокич, Неделчару, Голубев, Безденежных (Фольмер, 69), Алиев, Карп, Агаларов (Вомбергар, 54), Кротов (Гиоргобиани, 54).

"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Петров, Мартынович, Панталеао, Уткин, Газинский, Кабелла (Сулейманов, 68), Ольссон, Вандерсон, Берг.

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