"Краснодар" стартует в Лиге Чемпионов с заключительного раунда квалификации

"Краснодар" начнет выступления в Лиге Чемпионов с раунда плей-офф, а не с 3-го раунда квалификации.

Это стало возможным благодаря тому, что Лигу Европы точно выиграет команда, которая получила путевку в групповой этап Лиги Чемпионов через чемпионат страны.

Таким образом, в групповом этапе Лиги Чемпионов сыграет французский "Ренн", который изначально должен был сыграть в квалификации.

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