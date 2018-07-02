"Краснодар" сверхкрупно победил в товарищеском матче

"Краснодар" в товарищеском матче уничтожил представителя второго дивизиона майкопскую "Дружбу".

Дублями в этой встрече отметились Магомед-Шапи Сулейманов и Илья Жигулев, еще по мячу на счету Маурисио Перейры, Ивана Игнатьева и Артема Голубева.

"Дружба" (Майкоп) - "Краснодар" - 0:7 (0:2)

Голы: Перейра, 30 - 0:1, Игнатьев, 34 - 0:2, Сулейманов, 48 - 0:3, Жигулев, 55 - 0:4, Сулейманов, 69 - 0:5, Жигулев, 76 - 0:6, Голубев, 82 - 0:7

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