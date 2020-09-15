"Краснодар" поспорит с ПАОКом за выход в группу Лиги Чемпионов

ПАОК обыграл "Бенфику" (2:1) в матче 3-го тура отбора Лиги Чемпионов.

В составе победителей голом отметился Андрия Живкович. Еще один гол на свой счет забил Ян Вертонген.

В матче плей-офф квалификации Лиги Чемпионов ПАОК сыграет с российским "Краснодаром".

Первая встреча команд состоится 22 сентября, вторая - 30-го.

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