"Краснодар" сыграет с "Порту" в квалификации Лиги Чемпионов и другие пары

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"Краснодар" сыграет с "Порту" в квалификации Лиги Чемпионов и другие пары

В швейцарском "Ньоне" состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

"Краснодар" получил в соперники "Порту". Примечательно, что сначала "быкам" досталось киевское "Динамо", но российские и украинские клубы по решению УЕФА разводятся в сетке.

Полностью результаты жеребьёвки выглядят так:

Путь чемпионов

"ЧФР Клуж" (Румыния) / "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) - "Селтик" (Шотландия) / "Нымме Калью" (Эстония)

"Сутьеска" (Чероногория) / АПОЭЛ (Кипр) - "Дандолк" (Ирландия) / "Карабах" (Азербайджан)

ПАОК (Греция) - "Аякс" (Нидерланды)

"Сабуртало" (Грузия) / "Динамо Загреб" (Хорватия) - "Ференцварош" (Венгрия) / "Валетта" (Мальта)

"Црвена Звезда" (Сербия) / ХИК (Финляндия) - "Копенгаген" (Дания) / ТНС (Уэльс)

"Марибор" (Словения) / АИК (Швеция) - БАТЭ (Беларусь)/ "Русенборг" (Норвегия)

 

Путь представителей лиг

"Истанбул" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция) / "Виктория Плзень" (Чехия)

"Краснодар" (Россия) - "Порту" (Португалия)

"Динамо Киев" (Украина) - "Брюгге" (Бельгия)

"Базель" (Швейцария) / ПСВ (Нидерланды) - ЛАСК (Австрия)

Напомним, что первые матчи этого раунда состоятся 6-7 августа, а ответные - 13 августа.

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