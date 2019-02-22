"Краснодар" сыграет с "Валенсией" в рамках 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня в Швейцарии проходит жеребьевка пар 1/8 финала Лиги Европы.

"Краснодар" встретится с "Валенсией".

Матчи состоятся 7 и 14 марта. Команды, выпавшие первыми, проведут первые матчи дома. Точное расписание станет известно немного позже.

15 марта пройдет жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы. Финальный матч еврокубка состоится 29 мая в Баку.

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