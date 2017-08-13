"Краснодар" сыграл вничью с "Амкаром"

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"Краснодар" сыграл вничью с "Амкаром"

В рамках 6-го тура чемпионата России "Краснодар" сыграл вничью с "Амкаром".

"Краснодар" – "Амкар" 1:1

Голы: Классон, 25 - 1:0, Гащенков, 76 - 1:1

"Краснодар": Сафонов, Гранквист, Мартынович, Янбаев, Ристич, Каборе (Шишкин, 61), Газинский, Перейра, Жоаозиньо (Вандерсон, 78), Классон, Игнатьев (Мамаев, 46).

"Амкар": Нигматуллин, Конде, Сиваков, Занев, Зайцев, Комолов (Костюков, 46), Рязанцев (Гащенков, 46), Милькович, Баланович (Голь, 73), Идову, Бодул.

Предупреждения: Костюков (83), Нигматуллин (90). | http://soccernews.ru

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