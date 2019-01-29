"Краснодар" сыграл вничью с "Бэйцзин Жэньхэ" в товарищеском матче

"Краснодар" и "Бэйцзин Жэньхэ" закончили ничьей в товарищеском матче.

Счет открыла китайская команда на 18-й минуте с помощью гола Макете Диопа. "Краснодару" удалось сравнять счет лишь на 81-й минуте. Голом отметился форвард Магомед-Шапи Сулейманов.

"Краснодар" - "Бэйцзин Жэньхэ" - 1:1.

Голы: Маке Диопа, 18 - 0:1, Магомед-Шапи Сулейманов, 81 - 1:1.



"Краснодар" располагается на 2 месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 33 балла.

Первый матч краснодарской команды после зимнего перерыва состоится со 3 марта со "Спартаком".

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