"Краснодар" сыграл вничью с "Уфой"

Фото: инстаграм "Уфы"\Автор неизвестен

"Краснодар" на выезде сыграл вничью с "Уфой" в матче 22-го тура РПЛ.

"Уфа" - "Краснодар" - 1:1

Голы: Ионов, 45 - 0:1, Агаларов (пен), 84 - 1:1.

"Уфа" - Беленов, Никитин, Плиев, Ботака-Иобома (Касинтура, 61), Йокич, Мрзляк (Урунов, 60), Тиагу Родригеш (Иванов, 70), Фищенко (Емельянов, 77), Кротов, Агаларов, Ортис.

"Краснодар" - Сафонов, Петров, Мартынович, Сорокин, Чернов, Ионов, Газинский (Манелов, 76), Черников, Сперцян, Кривцов, Ильин.

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