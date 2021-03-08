"Краснодар" теряет Ари
Нападающий "Краснодара" Ари выбыл из строя в связи с травмой. Он получил повреждение в воскресном матче против "Спартака" (1:6).
Какого рода проблемы со здоровьем возникли у 35-летнего футболиста, пока неизвестно. Сроки его восстановления также пока не ясны.
В текущем сезоне Ари сыграл за "Краснодар" 9 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.
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