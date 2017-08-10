"Краснодар" теряет Газинского

Хавбек "Краснодара" Юрий Газинский травмировался в ходе матча пятого тура чемпионата России против "Ахмата".

28-летний футболист был заменён после стыка с полузащитником грозненской команды Антоном Швецом.

Степень серьёзности повреждения Газинского и сроки его восстановления станут известны после прохождения медобследования.

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