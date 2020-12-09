"Краснодар" теряет Матвея Сафонова

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, что вратарь команды Матвей Сафонов выбыл из строя из-за травмы.

"Почему Сафонов не попал в заявку в матче с "Челси"? Он получил травму на предыгровой тренировке. Он готовился к этой игре. К сожалению, поле было не очень хорошего качества, и у него поехала нога. Этот год для него закончен", - приводят слова Мусаева российские СМИ.

В нынешнем сезоне 21-летний Сафонов провел за "Краснодар" 20 матчей во всех турнирах и пропустил 28 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

В 2020 году "Краснодару" осталось провести два домашних матча в Российской Премьер-Лиге. "Быки" сыграют с "Локомотивом" (13 декабря) и "Уфой" (17 декабря).

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