"Краснодар" теряет Матвея Сафонова
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, что вратарь команды Матвей Сафонов выбыл из строя из-за травмы.
"Почему Сафонов не попал в заявку в матче с "Челси"? Он получил травму на предыгровой тренировке. Он готовился к этой игре. К сожалению, поле было не очень хорошего качества, и у него поехала нога. Этот год для него закончен", - приводят слова Мусаева российские СМИ.
В нынешнем сезоне 21-летний Сафонов провел за "Краснодар" 20 матчей во всех турнирах и пропустил 28 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
В 2020 году "Краснодару" осталось провести два домашних матча в Российской Премьер-Лиге. "Быки" сыграют с "Локомотивом" (13 декабря) и "Уфой" (17 декабря).
Не пропустите: Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о последствиях коронавируса. | http://soccernews.ru
главное
-
СМИ назвали, сколько получил Газизов за увольнение из "Спартака"
-
Роналду рассказал о своих отношениях с Месси
-
Роналду выложил фотографию из раздевалки "Ювентуса" после победы над "Барселоной"
-
Главные новости дня: 8 декабря
-
Разгром "Барселоны", героическая ничья "Краснодара", неудача "Зенита": результаты Лиги Чемпионов 8 декабря
Лента новостей
-
Назначены арбитры на матчи 18-го тура РПЛ
-
СМИ назвали, сколько получил Газизов за увольнение из "Спартака"
-
Лэмпард назвал сроки восстановления после травм Зиеша и Хадсона-Одои
-
ЦСКА отправился в Хорватию на матч Лиги Европы
-
В "Ювентусе" высказались о возможном возвращении Погба
-
Арбитр матча ПСЖ - "Истанбул" ответил на обвинения в расизме
-
Роналду рассказал о своих отношениях с Месси
-
Гризманн высказался о разгромном поражении "Барселоны" в матче с "Ювентусом"
-
"Краснодар" теряет Матвея Сафонова
-
Роналду выложил фотографию из раздевалки "Ювентуса" после победы над "Барселоной"
-
Куман отреагировал на разгромное поражение "Барселоны" в матче с "Ювентусом"
-
Роналду забил "Барселоне" 14 голов в 13 последних матчах на "Камп Ноу"
-
Форвард дортмундской "Боруссии" стал самым молодым игроком в истории Лиги Чемпионов
-
Главные новости дня: 8 декабря
-
Определились 11 участников 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
Сборная Катара сыграет в группе Португалии в отборе ЧМ-2022
-
Разгром "Барселоны", героическая ничья "Краснодара", неудача "Зенита": результаты Лиги Чемпионов 8 декабря
-
"Севилья" победила "Ренн" в Лиге Чемпионов
-
"Динамо" Киев обыграло "Ференцварош" и пробилось в Лигу Европы
-
"Краснодар" отобрал очки у "Челси" в Лондоне