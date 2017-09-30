"Краснодар" теряет Окриашвили

Теги краснодарторнике окриашвили

"Краснодар" теряет Окриашвили

Полузащитник "Краснодара" Торнике Окриашвили травмировался в матче 12-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала".

25-летний грузин получил повреждение колена и не сумел продолжить игру. Сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения медобследования.

В этом сезоне Окриашвили сыграл за "Краснодар" 4 матча и забил 1 гол. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Боруссия" из Менхенгладбаха, не продавай она своих лидеров

Вот так бы выглядела сегодняшняя "Боруссия" из Менхенгладбаха, не продавай она своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 11 27
2 Локомотив Москва 11 23
3 Краснодар 12 21
4 ЦСКА Москва 11 20
5 Ахмат 11 17
6 Ростов 12 16
7 Урал 11 16
8 Спартак Москва 11 14
9 Рубин 11 14
10 Арсенал Тула 12 14
11 Уфа 11 13
12 Амкар 11 11
13 СКА Хабаровск 12 11
14 Динамо Москва 11 10
15 Тосно 11 9
16 Анжи 11 8
Полная таблица

топ-5 тегов