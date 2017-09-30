"Краснодар" теряет Окриашвили

Полузащитник "Краснодара" Торнике Окриашвили травмировался в матче 12-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала".

25-летний грузин получил повреждение колена и не сумел продолжить игру. Сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения медобследования.

В этом сезоне Окриашвили сыграл за "Краснодар" 4 матча и забил 1 гол. | http://soccernews.ru