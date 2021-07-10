"Краснодар" теряет Сафонова

Фото сайт "Краснодара"

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов выбыл на неопределённый срок из-за травмы.

Воспитанник "быков" получил повреждение во время товарищеского матча против "Нюрнберга".

После столкновения с несколькими соперниками 22-летний вратарь не смог продолжить игру и был заменён на Станислава Агкацева.

"Краснодар" потерял Сафонова за 15 дней до поединка 1-го тура РПЛ против "Урала".

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