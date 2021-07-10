"Краснодар" теряет Сафонова
Фото сайт "Краснодара"
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов выбыл на неопределённый срок из-за травмы.
Воспитанник "быков" получил повреждение во время товарищеского матча против "Нюрнберга".
После столкновения с несколькими соперниками 22-летний вратарь не смог продолжить игру и был заменён на Станислава Агкацева.
"Краснодар" потерял Сафонова за 15 дней до поединка 1-го тура РПЛ против "Урала".
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