"Краснодар" теряет Шатова

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"Краснодар" теряет Шатова

Полузащитник "Краснодара" Олег Шатов травмировался в матче 25-го тура чемпионата России против "Зенита".

По словам главного тренера "быков" Мурада Мусаева, 27-летний футболист получил повреждение четырёхглавой мышцы бедра.

Сам хавбек на вопрос о своём состоянии здоровья ответил: "Всё отлично".

После перехода в "Краснодар" в феврале Шатов провёл 5 матчей и забил 1 гол. | http://soccernews.ru

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