"Краснодар" теряет Сулейманова

Форвард "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов выбыл из строя из-за травмы.

19-летний футболист получил повреждение во время ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса" и был заменён на 32-й минуте.

Сроки восстановления воспитанника "быков" станут известны после прохождения медицинского обследования.

В текущем сезоне Сулейманов забил 4 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах за "Краснодар".

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