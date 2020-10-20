"Краснодар" теряет третьего игрока перед матчем с "Ренном"

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"Краснодар" теряет третьего игрока перед матчем с "Ренном"

Кадровые проблемы "Краснодара" в преддверии дебюта в групповом этапе Лиги Чемпионов усугубляются.

Накануне стало известно, что из-за сомнительных результатов тестов на коронавирус сегодняшний матч с "Ренном" пропустят Евгений Марков и Реми Кабелла.

Помимо россиянина и француза в ближайшей встрече не сыграет и шведский полузащитник Виктор Классон. У него мышечное повреждение.

Напомним, что матч "Ренн" - "Краснодар" начнётся в 22:00 по московскому времени. Для обеих команд это дебютная игра в основном турнире ЛЧ.

Не пропустите: РПЛ опубликовала заявление о ситуации с коронавирусом в "Краснодаре". | http://soccernews.ru
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