"Краснодар" теряет третьего игрока перед матчем с "Ренном"

Кадровые проблемы "Краснодара" в преддверии дебюта в групповом этапе Лиги Чемпионов усугубляются.

Накануне стало известно, что из-за сомнительных результатов тестов на коронавирус сегодняшний матч с "Ренном" пропустят Евгений Марков и Реми Кабелла.

Помимо россиянина и француза в ближайшей встрече не сыграет и шведский полузащитник Виктор Классон. У него мышечное повреждение.

Напомним, что матч "Ренн" - "Краснодар" начнётся в 22:00 по московскому времени. Для обеих команд это дебютная игра в основном турнире ЛЧ.

Не пропустите: РПЛ опубликовала заявление о ситуации с коронавирусом в "Краснодаре". | http://soccernews.ru