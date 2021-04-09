"Краснодар" трудоустроил ещё двух экс-тренеров ЦСКА

Фото инстаграм "Краснодара"

"Краснодар" объявил о вхождении в тренерский штаб команды Александра Ермаковича и Руслана Зубика.

Оба специалиста работали под руководством Виктора Гончаренко в московском ЦСКА, а теперь будут помогать ему в новом клубе.

Напомним, что белорусский наставник возглавил "быков" 6 апреля, заключив контракт до июня 2023 года.

"Краснодар" занимает 10-е место в таблице РПЛ по итогам 24 туров.

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