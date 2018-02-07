"Краснодар" U-19 - "Реал" U-19 - 0:0, по пен. - 0:3 (обзор)

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"Краснодар" U-19 - "Реал" U-19 - 0:0, по пен. - 0:3 (обзор)Смотрите видеообзор матча 1/8 финала юношеской Лиги Чемпионов, в котором "Краснодар" уступил мадридскому "Реалу".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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