"Краснодар" - "Уфа" - 0:1 (обзор)

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"Краснодар" - "Уфа" - 0:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата России между "Краснодаром" и "Уфой".

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Команда М О
1 Локомотив Москва 22 49
2 Спартак Москва 23 44
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 23 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Уфа 23 34
7 Арсенал Тула 23 32
8 Урал 23 28
9 Рубин 23 27
10 Ростов 23 27
11 Ахмат 22 26
12 Динамо Москва 22 24
13 Анжи 23 23
14 Тосно 23 23
15 Амкар 22 22
16 СКА Хабаровск 23 12
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