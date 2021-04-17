"Краснодар" упустил победу над "Зенитом"

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" и "Зенит" сыграли вничью со счетом 2:2.

В начале встречи счет открыл Алексей Ионов, а на 60-й минуте он оформил дубль, увеличив преимущество "быков". Впрочем, "Зенит" сумел уйти от поражения благодаря голам Сердара Азмуна и Андрея Мостового.

"Зенит", набрав 55 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Краснодар" с 35 очками занимает 11-е место.

"Краснодар" – "Зенит" - 2:2 (1:0)

Голы: Ионов, 7 - 1:0, Ионов, 60 - 2:0, Азмун, 75 - 2:1, Мостовой, 86 - 2:2

"Краснодар": Сафонов, Смольников, Мартынович, Петров (Чернов, 70), Панталеао, Классон, Газинский (Вильена, 70), Ионов, Кабелла (Сулейманов, 70), Вандерсон, Ольссон.

"Зенит": Лунев, Караваев (Дриусси, 68), Чистяков (Оздоев, 66), Ракицкий, Дуглас Сантос, Вендел, Барриос, Кузяев, Малком (Мостовой, 65), Дзюба (Сутормин, 67), Азмун.

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