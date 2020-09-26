"Краснодар" ушел от поражения в матче с "Сочи"
В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги "Сочи" и "Краснодар" сыграли вничью со счетом 1:1. В начале матча счет с пенальти открыл Кристиан Нобоа. На 55-й минуте сочинцы остались вдесятером из-за удаления Кирилла Заики. Через несколько минут счет сравнял Сергей Петров.
"Сочи" остался на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. "Краснодар" поднялся на 5-ю позицию.
"Сочи" Сочи - "Краснодар" Краснодар - 1:1 (1:0)
Голы: Нобоа, 5 (с пенальти) - 1:0, Петров, 59 - 1:1
"Сочи": Джанаев, Маммана, Заика, Терехов, Набиуллин, Бурмистров, Юсупов, Жоаозиньо (Миладинович, 60), Нобоа, Мевля, Заболотный.
"Краснодар": Сафонов, Смольников, Петров, Мартынович, Панталеао, Уткин, Кабелла, Ольссон
Удаление: Заика (55).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22