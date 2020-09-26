"Краснодар" ушел от поражения в матче с "Сочи"

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"Краснодар" ушел от поражения в матче с "Сочи"

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги "Сочи" и "Краснодар" сыграли вничью со счетом 1:1. В начале матча счет с пенальти открыл Кристиан Нобоа. На 55-й минуте сочинцы остались вдесятером из-за удаления Кирилла Заики. Через несколько минут счет сравнял Сергей Петров.

"Сочи" остался на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. "Краснодар" поднялся на 5-ю позицию.

"Сочи" Сочи - "Краснодар" Краснодар - 1:1 (1:0)
Голы: Нобоа, 5 (с пенальти) - 1:0, Петров, 59 - 1:1

"Сочи": Джанаев, Маммана, Заика, Терехов, Набиуллин, Бурмистров, Юсупов, Жоаозиньо (Миладинович, 60), Нобоа, Мевля, Заболотный.

"Краснодар": Сафонов, Смольников, Петров, Мартынович, Панталеао, Уткин, Кабелла, Ольссон 

Удаление: Заика (55).

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