"Краснодар" усилился норвежским нападающим
Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Краснодара" на официальном сайте объявила о переходе нападающего "Буде-Глимт" Эрика Ботхейма.
Условия трансфера не разглашаются. Футболист в ближайшее время пройдет медицинское обследование, а затем подпишет с российским клубом контракт на 3,5 года.
21-летний Ботхейм выступал за "Буде-Глимт" с 2021 года. Всего он провел за клуб 46 матчей, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач. Ранее играл за "Люн", "Русенборг" и "Стабек".
Не пропустите: "Нижний Новгород" может подписать Жиркова. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Дортмундская "Боруссия" рассматривает два варианта на замену Холанду
-
Балотелли ударил одноклубника ногой по голове (видео)
-
Романцев выбрал игрока года в России
-
Коутиньо интересен клубам из Серии А и АПЛ
-
Коман сообщил "Баварии" свои зарплатные требования. Клуб выдвинул условие
-
"Краснодар" усилился норвежским нападающим
-
"Лацио" обыграл "Венецию" в Серии А
-
ПСЖ может вернуть Рафинью в Испанию
-
"Реал" заинтересован в лучшем бомбардире Лиги 1
-
Алаба прокомментировал получение награды лучшему игроку года Австрии
-
"Манчестер Юнайтед" не намерен отпускать Погба
-
Ла Лига создала новый ковид-протокол
-
Влаховичем интересуется ряд топ-клубов. Стали известны его запросы по зарплате
-
Дзюба назвал болельщиков "неблагодарным народом"
-
Тухель высказался о вакцинации от коронавируса
-
Артета не хочет матчей без зрителей
-
Черышев высказался о конфликте Дзюбы и Карпина
-
Стало известно, сколько "Барселона" заплатит за Феррана Торреса
-
"Манчестер Юнайтед" не работает над трансфером Хулиана Альвареса
-
"Нижний Новгород" может подписать Жиркова