"Краснодар" усилился вратарем "Ростова"

Вратарь "Ростова" Егор Бабурин перешел в "Краснодар", сообщается на официальном сайте "быков".

Краснодарский клуб арендовал голкипера до 31 мая 2021 года. В составе "Краснодара" Бабурин заменит Дениса Адамова, который перешел в "Сочи".

27-летний Бабурин является воспитанником "Зенита". За "Ростов" он выступал с 2019 года. Всего за ростовский клуб голкипер провел 16 матчей и пропустил 22 гола. Также играл за "Рубин". Чемпион России в составе "Зенита" в сезоне-2014/2015.

Не пропустите: Африканский нападающий внезапно отказался переходить в "Краснодар". | http://soccernews.ru