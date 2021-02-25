"Краснодар" усилился вратарем "Ростова"

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"Краснодар" усилился вратарем "Ростова"

Вратарь "Ростова" Егор Бабурин перешел в "Краснодар", сообщается на официальном сайте "быков".

Краснодарский клуб арендовал голкипера до 31 мая 2021 года. В составе "Краснодара" Бабурин заменит Дениса Адамова, который перешел в "Сочи".

27-летний Бабурин является воспитанником "Зенита". За "Ростов" он выступал с 2019 года. Всего за ростовский клуб голкипер провел 16 матчей и пропустил 22 гола. Также играл за "Рубин". Чемпион России в составе "Зенита" в сезоне-2014/2015.

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