"Краснодар" установил клубный антирекорд

Теги краснодароренбургмурад мусаев

"Краснодар" установил клубный антирекорд

В рамках 19-го тура чемпионата России "Краснодар" на своём поле сыграл вничью с "Оренбургом" со счётом 2:2.

Таким образом, "быки" довели свою безвыигрышную серию до девяти поединков. Это новый антирекорд клуба.

Команда Мурада Мусаева шесть раз расходилась миром с соперниками и три раза проиграла.

В последний раз "Краснодар" побеждал 2 декабря в матче с "Уралом" (2:0).

Не пропустите: Мусаев прокомментировал матч "Краснодара" с "Оренбургом". | http://soccernews.ru

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